Kotimaa

Taisto ja Marjatta Knuuttila heittävät ruokajätteet lämpökompostoriinsa. Siellä ne maatuvat mullaksi vuodessa. Kuva: Tomi Hinkkanen

Kotitalousjätteiden lajittelu laajenee asteittain – Omakotitalossa asuvalta voi mennä pää pyörälle, vaikka kompostorilain velvoite olisi hoidettu

Jätteiden käsittelyyn on viime aikoina tullut paljon muutoksia. Moni onkin helisemässä uusien säännösten kanssa. On muistettava erotella bio- ja pakkausjätteet sekä muut kierrätettävät materiaalit sekajätteestä. Kysyimme asiantuntijalta, mitä tehdä jätteiden kanssa ja mitä uusia määräyksiä on vielä tulossa.

Tomi Hinkkanen, teksti ja kuvat Kainuun Sanomat

Eläkeläispari Marjatta ja Taisto Knuuttila kerää herneitä vehreästä puutarhastaan, jossa kasvaa myös lipstikkaa, palsternakkaa, persiljaa, ranskalaista rakuunaa, salaattia ja tilliä.

– Rukolaa vähän yrittää, Marjatta Knuuttila tutkii ja harmittelee, että alkukesästä oli liian kuivaa, jotta vihannesma