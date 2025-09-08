Paikallisuutiset

Kajaanin lukio on nykyään osa Kajaanin koulutusliikelaitosta. Jatkossa se voi olla oma tulosalueensa sivistystoimialan alla. Nämä ylioppilaslakit kuvattiin Kajaanin lukiolla viime syksyn ylioppilasjuhlissa 5.12.2024. Kuva: Maija Räsänen / Arkisto

Koulutusliikelaitoksen lakkautus etenee Kajaanissa – muutoksen taustalla on useita syitä

Kainuun ammattiopisto ja Kajaanin lukio saattavat siirtyä omiksi tulosalueikseen kaupungin sivistystoimialalle sivistyslautakunnan alaisuuteen ensi vuoden alusta alkaen. Liikelaitoksessa on kaikkiaan 330 työntekijää erilaisissa hallinto- ja opetustehtävissä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos saatetaan lakkauttaa, jos Kajaanin kaupunginvaltuusto niin päättää syyskuun lopussa.

Lakkautus on esillä ensin kaupunginhallituksessa tiistaina 9.9.

Päätösehdotuksen mukaan hallitus esittää valtuustolle koulutusliikelaitoksen lakkauttamista tämän vuoden loppuun m

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä