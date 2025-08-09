Urheilu
KPK aloittaa kesän kovat pelit – Roosa Nevalainen on noussut ratkaisurooliin pahan loukkaantumisen jälkeen: ”Oli raskasta katsoa sivusta pelejä”
Kajaanin Pallokerhon joukkueen karsintasarja Pattijoen Urheilijoita vastaan käynnistyy. Joukkueessa isoon rooliin on noussut viime kauden loukkaantuneena sivussa ollut Roosa Nevalainen.
Kajaanin Pallokerho aloittaa todelliset paineottelut tänään lauantaina kotikentällään kello 13. Naisten Ykköspesiksen putoamiskarsintaan joutunut joukkue pelaa paras kolmesta -karsintasarjan Pattijoen Urheilijoita vastaan.
Ottelusarjan voittaja saa paikan ensi kaudeksi Ykköspesikseen ja häviäjän tie