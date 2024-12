Kotimaa

Arkistokuvassa kansanedustaja Krista Kiuru (sd.). Kuva: Lännen Media / arkisto

Krista Kiurun (sd.) epäillyn pahoinpitelijän vankeudelle jatkoa – epäilty pitää tekoa ”vähäisenä”

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Poliisi on jatkanut kansanedustaja Krista Kiuruun (sd.) kohdistuneen pahoinpitelyn tutkintaa. Poliisi on kuulustellut pahoinpitelystä epäiltyä, poliisi tiedottaa. Epäilty on kuulustelussa myöntänyt teon, mutta pitää tekoa itse vähäisenä.

Epäilty on pidätetty. Toistaiseksi esitutkinnassa ei ole ilmenn