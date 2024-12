Livelähetykset

Blues Brothers Show’n esittää The Fabulous Sisters and Brothers -showbändi. Kuvassa bändin laulajat Timo Elwood Rantanen, Sirpa Ojala ja Harri Jake Nousiainen. Alla Teemu Pyyn omistama Cadillac Fleetwood vuosimallia 1966. Kuva: Katja Mabrouk

KS Live ensi lauantaina: Blues Brothers ja tuhti paketti soulia

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Kainuun Sanomat lähettää tilaajille suorana The Fabulous Sisters and Brothers -yhtyeen Blues Brothers Show’n lauantaina. Showtime starttaa 14. joulukuuta kello 22.

The Fabulous Sisters and Brothers on 9-henkinen showbändi, joka tarjoilee yleisölleen tuhdin paketin Blues Brothers -elokuvista tuttua mu