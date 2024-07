Livelähetykset

Kuva: Juha Neuvonen

KS Live: Jymyn B-pojat kohtaavat Alajärven – katso ottelu suorana ensi maanantaina!

Jussi Heikkinen Kainuun Sanomat

Sotkamon Jymyn poikien Superpesiksessä pelaava joukkue jatkaa otteluitaan tulevana maanantaina. Hiukkaan saapuu vierailulle Alajärven Ankkurit ja Kainuun Sanomat näyttää ottelun suorana tilaajilleen.

Jymy on sarjan pohjoislohkossa kolmantena. Sillä on 15 ottelusta 25 pistettä. Alajärvi on kahden pist