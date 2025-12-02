Paikallisuutiset

Kainuun Kulttuurigaalassa Sotkamossa Kulttuurin tulevaisuus -palkinnon sai Kainuun lasten ja nuorten kulttuurin keskus ry Kulttura vuonna 2023. Kuva: Noora Mustonen

KS Live: Kainuun kulttuurigaalassa palkitaan onnistumisia – juhlassa esiintyy muun muassa Litku Klemetti

Kainuun kulttuurigaalaa voit seurata suorana lähetyksenä Kainuun Sanomien verkkosivuilta 12.12. kello 18 alkaen.

Kainuun Sanomat

Kulttuurigaalan tavoitteena on juhlistaa kainuulaista kulttuuria ja nostaa esiin taiteen ja kulttuurin kohokohtia.

Kulttuuritekijöitä palkitaan illan aikana neljässä kategoriassa – kulttuurin tulevaisuus, kulttuuripersoona, kulttuurihyvinvointi ja kulttuuriteko. Ohjelmassa on palkintojen jako, monipu

