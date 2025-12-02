Paikallisuutiset
KS Live: Kainuun kulttuurigaalassa palkitaan onnistumisia – juhlassa esiintyy muun muassa Litku Klemetti
Kainuun kulttuurigaalaa voit seurata suorana lähetyksenä Kainuun Sanomien verkkosivuilta 12.12. kello 18 alkaen.
Kulttuurigaalan tavoitteena on juhlistaa kainuulaista kulttuuria ja nostaa esiin taiteen ja kulttuurin kohokohtia.
Kulttuuritekijöitä palkitaan illan aikana neljässä kategoriassa – kulttuurin tulevaisuus, kulttuuripersoona, kulttuurihyvinvointi ja kulttuuriteko. Ohjelmassa on palkintojen jako, monipu