Paikallisuutiset

KAOn konservatorion opiskelijat panevat svengin päälle ja rytmit rullaamaan tämän kevään KAOfestissä. Kuva: Kainuun ammattiopiston konservatorio

KS Live: KAO:n opiskelijat hyppäävät Jimi Hendrixin tahteihin Marzi Nymanin tähdittämänä – katso suora lähetys KAOfestistä 15.5. kello 18 alkaen

Miika Manninen Kainuun Sanomat

Kuullaanko livenä Foxy lady, entä All along the watchtower? Se selviää parhaiten, kun astut mukaan KS Liven musiikkivyörytykseen 15. toukokuuta kello 18.

Silloin Kainuun ammattiopiston konservatorion opiskelijat tarjoavat Seminaarin Taidekampuksella järjestettävässä KAOfest-tapahtumassa täyden laidal