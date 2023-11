Paikallisuutiset

Työnseisaus on käynnissä Kuhmo Oy:n sahalla.

Kuhmo Oy:ssä Teollisuusliiton jäsenet enimmäkseen lakossa, Pron jäsenet töissä

Kuhmo Oy:lle sahalaitoksen tämän päivän työnseisauksen hintalappu on johdon mukaan arviolta 520 000 euroa.

Antero Komulainen Kainuun Sanomat

Teollisuusliitto aloitti poliittiset lakot tiistaina. Liitto on tiedottanut, että ne on suunnattu hallituksen työelämäheikennyksiä vastaan. Liiton mukaan lakoissa on kyse yhden vuorokauden työnseisauksista.

Tänään tiistaina poliittiset lakot on suunnattu useisiin toimipaikkoihin Oulun ja Lapin vaal