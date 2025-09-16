Kulttuuri

Kuhmolainen Urho Kähkönen kuljetti tuhansia kasveja Ouluun ja rakensi kirjastolle ainutlaatuisen kasvitaideteoksen

Kasvitaideteos koostuu 4 600 kasvista ja ainakin 75 lajikkeesta. Nyt Kähkösen urakka on viimeistelyä vaille valmis.

Sinisen saaren kasvimerta teatterille päin kuvattuna. Oulun pääkirjastolla tehdään peruskorjausta, joten se on aidattu. Kuva: Urho Kähkönen
Kainuun Sanomat

Sininen saari pysäyttää.

Kyseessä ei ole mikä tahansa taideteos, vaan elävä kasvitaideteos.

Teoksen tekijä kuhmolainen kuvataiteilija Urho Kähkönen arvelee, että teos on Suomessa ensimmäinen tässä laajuudessa toteutettu, vaikka maailmalla vastaavia toki onkin.

Oulun pääkirjaston edustalla oleva taidete

