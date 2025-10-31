Kulttuuri
Kuhmon Kamarimusikki on Vuoden festivaali 2026
Vahvat perinteet, tinkimätön laatu ja syvä yhteys paikalliseen yhteisöön ovat tehneet festivaalista ainutlaatuisen, todetaan hallituksen perusteluissa.
Finland Festivalsin hallitus on nimennyt Kuhmon Kamarimusiikin Vuoden festivaaliksi 2026.
Hallitus nosti perusteluissaan esille uusien taiteellisten johtajien mukanaan tuomaa luovaa rohkeutta, tuoreita näkökulmia ja raikasta energiaa, joiden avulla tapahtumaa on uudistettu kunnianhimoisesti, mutta sa