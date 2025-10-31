Kulttuuri

Kuhmon Kamarimusikki on Vuoden festivaali 2026

Kuhmon Kamarimusiikki järjestetään ensi vuonna 56. kerran. Kuva vuoden 2025 Kamarimusiikista. Kuva: Jonas Kukkonen, Kuhmon Kamarimusiikki

Vahvat perinteet, tinkimätön laatu ja syvä yhteys paikalliseen yhteisöön ovat tehneet festivaalista ainutlaatuisen, todetaan hallituksen perusteluissa.

Kainuun Sanomat

Finland Festivalsin hallitus on nimennyt Kuhmon Kamarimusiikin Vuoden festivaaliksi 2026.

Hallitus nosti perusteluissaan esille uusien taiteellisten johtajien mukanaan tuomaa luovaa rohkeutta, tuoreita näkökulmia ja raikasta energiaa, joiden avulla tapahtumaa on uudistettu kunnianhimoisesti, mutta sa

