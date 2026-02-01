Urheilu

Valtteri Määttä pääsi tekemään yhteensä kolme maalia viikonlopun kahdessa ottelussa. Arkistokuva. Kuva: Antero Komulainen

Kuhmon Kiva HT kiipesi sarjan kärkeen kuuden pisteen viikonlopulla: ”On kova työ pysyä huipulla”

Kuhmon Kiva HT:n runkosarjaa on jäljellä neljän ottelun verran. Sunnuntain voiton jälkeen joukkue on noussut kärkisijalle pohjoislohkossa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkossa pelaavalla Kuhmon Kiva HT:lla oli viikonlopun kotiotteluihin lähdettäessä selvä tavoite: saada täydet kuusi pistettä.

Joukkue myös ylsi tavoitteeseen. Lauantaina Kiva HT kaatoi Limingan Kiekon 5–3 (2–1, 1–1, 2–1) ja sunnuntaina kuhmolaiset selättivät H

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä