Kuhmon nimikkoteos kantaesitetään ensi kesän Kamarimusiikissa

Säveltäjä Outi Tarkiaisen teos on kunnianosoitus Kuhmon omaleimaiselle hengelle.

Kuhmo saa oman musiikkiteoksen, jonka on säveltänyt kuhmolainen Outi Tarkiainen . Teos on tilattu osaksi aluebrändiä, ja se on nimeltään Woodland Fanfares .

Teos kantaesitetään ensi kesänä Kuhmon Kamarimusiikissa, maanantaina 18. heinäkuuta järjestettävässä Kuhmon kaupungin…