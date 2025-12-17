Paikallisuutiset

Kuhmon valtuustossa viuhuivat raipat – demarit murahtivat työterveyden karsimiselle

Sosiaalidemokraattien Riikka Seppänen (keskellä) antoi raipaniskun työterveyden leikkaamisesta. Heikki Huotari (oikealle Seppäsen vieressä) muistutti, että demarit olivat hallituksessa tekemässä asiasta päätöstä. Kuva: Jarno Hiltunen

Kuhmon kaupunginvaltuusto hyväksyi plussalle puserretun talousarvion vuodelle 2026 sekä talosuunnitelmat vuosille 2027 ja 2028. Talousarviosta ei liiemmin keskusteltu.

Kainuun Sanomat

Kuhmon jouluisessa budjettivaltuustossa kaupungin työntekijöiden työterveyden karsiminen aiheutti jonkin verran kommentointia ryhmäpuheenvuoroissa ja jopa raipansivalluksia.

Talousarviota laadittaessa oli jouduttu tekemään vaikeita päätöksiä, joista eräs oli kaupungin työterveyden typistäminen, jollo

