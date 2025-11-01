Ihmiset

Kuhmossa kasvanut tekoälyjohtaja opiskelee huvikseen ja harrastaa tutkimusta

Rasmus Toivasella ei vielä lukioikäisenä ollut tietoa, mitä hän haluaa lähteä lukemaan. Urasuuntaus löytyi vasta yliopisto-opintojen aikana. Kuva: Kai Kuusisto

Jatkuvasta opiskelusta huolimatta yliopistotutkinto jäi kesken viime metreillä. Harrastus tuo Rasmus Toivasen käyttöön laskentatehoa Googlelta satojen tuhansien edestä.

Roosa Kärki Kainuun Sanomat

Kuhmossa varttunut Rasmus Toivanen, 33, oli nuorena poikana kiinnostunut jääkiekosta, jota myös hänen isänsä harrasti. Yläasteen jälkeen hän lähti kehittämään pelitaitojaan entisestään Sotkamon urheilulukioon.

Silloin vielä oltiin kuitenkin todella kaukana hänen nykyisestä urastaan. Lukiolaisella ei