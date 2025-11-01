Ihmiset
Kuhmossa kasvanut tekoälyjohtaja opiskelee huvikseen ja harrastaa tutkimusta
Jatkuvasta opiskelusta huolimatta yliopistotutkinto jäi kesken viime metreillä. Harrastus tuo Rasmus Toivasen käyttöön laskentatehoa Googlelta satojen tuhansien edestä.
Kuhmossa varttunut Rasmus Toivanen, 33, oli nuorena poikana kiinnostunut jääkiekosta, jota myös hänen isänsä harrasti. Yläasteen jälkeen hän lähti kehittämään pelitaitojaan entisestään Sotkamon urheilulukioon.
Silloin vielä oltiin kuitenkin todella kaukana hänen nykyisestä urastaan. Lukiolaisella ei