Ilmo Komulainen seurasi, kun Markku Piirainen lanasi Hirveläntien kuoppaisimpia kohtia. Kuva: Niko Kemppainen

Kuhmossa kyllästyttiin tien hoitoon ja otettiin ohjat omiin käsiin – ely-keskus huolestui tempauksesta

Ely-keskuksen mukaan laadunvalvontakonsultti tarkasti kuhmolaisen Hirveläntien viime viikolla, ja totesi tien täyttävän sopimusten mukaiset laatuvaatimukset.

Kainuun Sanomat

Tiehöylä tasoitti soratiehen syntyneitä reikiä ja heittoja Hirveläntiellä Kuhmossa maanantaiaamupäivällä.

Asialla ei kuitenkaan ollut tien hoitourakasta vastaava Terranor saati ely-keskus, vaan valtion maantien kuntoon kyllästyneet asukkaat. Kuhmolainen ammattimies Markku Piirainen istui lainahöylän

