Paikallisuutiset
Kuhmossa kyllästyttiin tien hoitoon ja otettiin ohjat omiin käsiin – ely-keskus huolestui tempauksesta
Ely-keskuksen mukaan laadunvalvontakonsultti tarkasti kuhmolaisen Hirveläntien viime viikolla, ja totesi tien täyttävän sopimusten mukaiset laatuvaatimukset.
Tiehöylä tasoitti soratiehen syntyneitä reikiä ja heittoja Hirveläntiellä Kuhmossa maanantaiaamupäivällä.
Asialla ei kuitenkaan ollut tien hoitourakasta vastaava Terranor saati ely-keskus, vaan valtion maantien kuntoon kyllästyneet asukkaat. Kuhmolainen ammattimies Markku Piirainen istui lainahöylän