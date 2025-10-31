Paikallisuutiset
Kuhmossa on ollut erityisen paljon tulipaikkoja käyttäjiin nähden — säästösyistä Metsähallitus karsii niiden huoltoa
Kuhmossa säilytettävistä kohteista on käyty keskustelua niin kaupungin, matkailuyrittäjien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa.
Hieman yli kahdenkymmenen retkikohteen huolto loppuu Metsähallituksen osalta Kuhmosta ensi vuoden alussa. Sama ilmiö on nähtävissä koko Suomessa, tosin ei Kuhmon tasolla, kertoo Metsähallituksen luontopalvelujen yhteyspäällikkö Tiina Hakkarainen.
Kuhmosta huollon piiristä lähtee suhteessa suuri määrä