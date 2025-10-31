Paikallisuutiset

Kuhmossa on ollut erityisen paljon tulipaikkoja käyttäjiin nähden — säästösyistä Metsähallitus karsii niiden huoltoa

Osassa huollon piiristä poistuvissa kohteissa voi tulevaisuudessakin poltella nuotiota, jos varastosta vaan löytyy vielä puita. Kuva: Jarno Hiltunen

Kuhmossa säilytettävistä kohteista on käyty keskustelua niin kaupungin, matkailuyrittäjien kuin muidenkin sidosryhmien kanssa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Hieman yli kahdenkymmenen retkikohteen huolto loppuu Metsähallituksen osalta Kuhmosta ensi vuoden alussa. Sama ilmiö on nähtävissä koko Suomessa, tosin ei Kuhmon tasolla, kertoo Metsähallituksen luontopalvelujen yhteyspäällikkö Tiina Hakkarainen.

Kuhmosta huollon piiristä lähtee suhteessa suuri määrä

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä