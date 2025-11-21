Ihmiset

Kulttuuri vetää Suomussalmelle – Järvelät palaavat teatterin, maisemien ja ystävien vuoksi ympäri vuoden

Pauliina (toinen vasemmalta) ja Aki Järvelä (keskellä) ovat itsekin nousseet Suomussalmi Rockin esiintymislavalle. Kuvassa he ovat mukana vuoden 2017 tapahtumassa. Kuva: Ulla Schroderus

Kulttuuri vetää Pauliina ja Aki Järvelää Suomussalmelle vuosi toisensa jälkeen. Kesäteatterin nauru, joulushow’n lämpö ja Soiva Metsän hiljaisuus muodostavat kokonaisuuden, joka tuntuu kodilta.

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

Tie Suomussalmelle on Pauliina ja Aki Järvelälle aina vähän kuin paluu kotiin. Siinä on kesäteatterin naurua, Soivan Metsän hiljaisuutta ja tuttuja kasvoja torilla – paikka, jossa tapahtumat ja ihmiset ovat osa elämän rytmiä.

Kesäteatteri on Järvelöiden perheessä perinne, jota ei jätetä väliin.

