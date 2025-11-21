Ihmiset
Kulttuuri vetää Suomussalmelle – Järvelät palaavat teatterin, maisemien ja ystävien vuoksi ympäri vuoden
Kulttuuri vetää Pauliina ja Aki Järvelää Suomussalmelle vuosi toisensa jälkeen. Kesäteatterin nauru, joulushow’n lämpö ja Soiva Metsän hiljaisuus muodostavat kokonaisuuden, joka tuntuu kodilta.
Tie Suomussalmelle on Pauliina ja Aki Järvelälle aina vähän kuin paluu kotiin. Siinä on kesäteatterin naurua, Soivan Metsän hiljaisuutta ja tuttuja kasvoja torilla – paikka, jossa tapahtumat ja ihmiset ovat osa elämän rytmiä.
Kesäteatteri on Järvelöiden perheessä perinne, jota ei jätetä väliin.
– Suom