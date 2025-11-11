Paikallisuutiset

Kun Soidinsuon koululaiset siirtyvät ensi syksynä Lehtikankaalle, luokat kootaan aivan uudella tavalla – Äiti toivoisi tietoa luokan kokoonpanosta ja opettajasta

Rehtorit päätyivät totutusta poikkeavaan ratkaisuun, jotta jakoa ”muihin ja meihin” ei syntyisi. Molempien koulujen oppilaat tutustuvat oman ikäisiinsä jo keväällä.

Liisa Piispasesta olisi ihana tietää, onko tyttären ensi syksynä aloittavassa uudessa luokassa nykyisiä kavereita ja pysyykö opettaja samana. Hän tuli kuvattavaksi työpäivänsä jälkeen Lehtikankaan koululle, johon Soidinsuon koulu yhdistetään ensi vuoden syksyllä. Kuva: Hannu Mustonen

Maria Kalliokoski Kainuun Sanomat

Miten peruskoululainen voi siirtyä ja kotiutua hyvin uuteen kouluun, kun oma koulu lakkautetaan? Kysymys on jälleen ajankohtainen Kajaanissa, kun Soidinsuon koulu lopettaa toimintansa ensi vuonna kevätjuhliin.

Soidinsuon 1.–6.-luokkalaiset muuttavat ensi vuoden syksyllä Kajaanin suurimpaan kouluun Le