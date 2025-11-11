Paikallisuutiset
Kun Soidinsuon koululaiset siirtyvät ensi syksynä Lehtikankaalle, luokat kootaan aivan uudella tavalla – Äiti toivoisi tietoa luokan kokoonpanosta ja opettajasta
Rehtorit päätyivät totutusta poikkeavaan ratkaisuun, jotta jakoa ”muihin ja meihin” ei syntyisi. Molempien koulujen oppilaat tutustuvat oman ikäisiinsä jo keväällä.
Miten peruskoululainen voi siirtyä ja kotiutua hyvin uuteen kouluun, kun oma koulu lakkautetaan? Kysymys on jälleen ajankohtainen Kajaanissa, kun Soidinsuon koulu lopettaa toimintansa ensi vuonna kevätjuhliin.
Soidinsuon 1.–6.-luokkalaiset muuttavat ensi vuoden syksyllä Kajaanin suurimpaan kouluun Le