Paikallisuutiset

Osana kunnan selvitystyötä tehdään lapsivaikutusten arviointi, jossa tarkastellaan päätöksen, toimenpiteen tai toiminnan vaikutuksia lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen kannalta. Kuvituskuva. Kuva: Timo Varila

Kunnan kasvatuksen kokonaisuuden selvitystyö etenee aikataulun mukaisesti

Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kunnan kasvatuspalveluiden nykytilasta ja mahdollisista kehittämisvaihtoehdoista. Selvitystyön on määrä valmistua toukokuun 2025 aikana.

Noora Limnell Kainuun Sanomat

Sotkamon kunnassa käynnissä oleva Kasvatuksen kokonaisuus -selvitystyö on edennyt suunnitellusti. Selvityksen toteuttajaksi on valittu FCG Finnish Consulting Group Oy, ja työn on määrä valmistua toukokuussa.

