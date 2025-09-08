Paikallisuutiset
Kuntalaisaloite perää lupaa Kajaaninjoen lintujen ruokkimiselle
Kuntalaisaloite lintujen talviruokinnan kiellon kumoamisesta ja ruokinnan jatkamisesta käsitellään tiistaina Kajaanin kaupunginhallituksen kokouksessa.
Vapaaehtoiset haluavat jatkaa lintujen talviruokintaa Linnanvirran alueella Kajaaninjoella.
Viime vuoden elokuussa Kajaanin ympäristöteknisen lautakunta kielsi luonnonvaraisten eläinten talviruokinnan kaupungin hallitsemilla asemakaava-alueilla. Kieltoa perusteltiin haittaeläinongelmalla ja lintuinfl