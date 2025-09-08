Paikallisuutiset

Kuntalaisaloite vaatii Kajaaninjoen lintujen talviruokinnan jatkamista ja ruokintalautan palauttamista Linnanvirtaan. Kuva: arkisto. Kuva: Jukka Keränen

Kuntalaisaloite perää lupaa Kajaaninjoen lintujen ruokkimiselle

Kuntalaisaloite lintujen talviruokinnan kiellon kumoamisesta ja ruokinnan jatkamisesta käsitellään tiistaina Kajaanin kaupunginhallituksen kokouksessa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Vapaaehtoiset haluavat jatkaa lintujen talviruokintaa Linnanvirran alueella Kajaaninjoella.

Viime vuoden elokuussa Kajaanin ympäristöteknisen lautakunta kielsi luonnonvaraisten eläinten talviruokinnan kaupungin hallitsemilla asemakaava-alueilla. Kieltoa perusteltiin haittaeläinongelmalla ja lintuinfl

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä