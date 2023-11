Koti-Kajaani

Kuuloluuri: Elämän ja kuoleman kysymyksiä – "Kyllähän tämä maailman meno on hulluksi mennyt”

"Kajaven sähkönsiirtohintojen kuvittelisi kattavan myös maakaapelointiurakoissa roskien keräämisen ja vaurioitettujen puiden korvaamisen. Eikä haittaisi, vaikka maanomistajilta kysyttäisiin lupa koneiden pysäköintiin", Turha toivo toteaa.

"Kaikenlainen yhteiskuntaa ja yrityksiä vastaan puolilaiton häirintä esim. elokapinan ja luontojärjestöjen kautta tulisi pikimmiten kieltää. Tässä maailmantilanteessa ei ole varaa antaa mellastaa ja haitata esim. metsätaloutta ja puunjalostusta. Kehoittaisin tuota porukkaa menemään päästöjen lähteille Kiinaan, Intiaan ja USA:han. Siellä teille riittää kohteita. Ei tarvitse köytellä itseään suomalaisen pienyrittäjän metsäkoneeseen ja estää Koneen Säätiön tuella ammatinharjoittaminen. Hävetkää", tuhahtaa nimimerkki Rikkaat poseeraajat.

“25.10.2023 Kuuloluurissa joku totesi, että tyylikästä on vain maata sohvalla ja tuijottaa televisiota. Entäs kun ei ole sohvaa eikä televisiotakaan? No voihan maata sängyllä tai vaikka lattialla ja tuijottaa sitä, mikä sattuu silmiin osumaan ja miettiä ohjelmia omassa päässään. Onneksi on monia mahdollisuuksia elää tyylikkäästi”, soittaja pohdiskelee.

"Kyllähän tämä maailman meno on hulluksi mennyt. Enää ei pääse edes ylepolille lääkäriin, vaikka meillä on hieno ja uusi sairaala. Ei auta mikään muu kuin mennä yksityiselle, josta saa valitettavasti parempaa hoitoa ja paremmat lääkärit kuin yläpuolilla", päättää soittaja.

“4. marraskuuta kova myrsky. Postiterminaalin autokatoksen muoviset yläseinäelementit tulivat taas vaihteeksi jalkakäytävälle. Oli mennä henki. Vähintään kolme-neljä kertaa vuodessa sama homma. Eikö järkikulta sano, että laittakaa yksi välituki keskelle lisää, johon saa nuo tappoikkunat kunnolla kiinni. Onko tosiaan nykyiset rakennusmiehet noin tolloja, etteivät tuota tajuta? Vai onko vika tilaajassa, jolla on vara leikkiä vuodesta toiseen tuon asian kanssa? Onko tuo niin vaikeaa?” valoikkunat kritisoi.

“Kaupunginlammen kiertävä kävelyreitti on hengenvaarallisessa kunnossa. Se on jäinen ja sateen kastelema. Käyttäjinä on paljon haurasluisia vanhuksia”, Edvard huomauttaa.

“Uskonnosta tehty kielteinen asia kasvatuksessa. Ajanlaskun alusta ovat ihmiset tarvinneet henkiseen kasvamiseen ja moraalikäsityksen luomiseen ison kirjan opit, olivatpa satua tai eivät. Nyt räiskintäpelit ja kauhuelokuvat. Nämä mallioppimisen irvikuvat. Huono käytös ja levottomuus katsotaan läpi sormien, eikä aikuinen ymmärrä iskostaa niitä elämänpolun kymmentä käskyä, jotka ovat tähän asti taka-alalla ohjanneet ikääntyvän aikuisväestön moraalista toimintatapaa. Muistatko käskysi? Ensimmäinen?” Pyhäkoululammas kommentoi.

