Kuuloluuri: Idioottikin tajuaa, mihin lehdet on haravoitava

”Kajaanissa ei mikään homma pyöri ilman valtavia tukijaisia. Markkinataloutta pyöritetään EU:n ja valtion rahoilla. Sairas markkinatalous ja hyvävelijärjestelmä on yleinen käytäntö vuodesta toiseen. Eikö tajuta, että se kuuluisa "joku" on veronmaksaja, joka on maksumiehenä noissa sairaissa hankkeissa? Sellaiset yrittäjät, jotka sitä tukea oikeasti tarvisi, ei sitä koskaan saa. Nuljaskat nuolee kermaa kupin päältä”, nimimerkki Tukimiljonäärit oy tuumaa.

”Lehtiä ei saa heittää tai haravoida naapurin tai kaupungin tontille! Vaikkakin lehdet ovat tulleet naapuritontin puista! Idioottikin sen tajuaa!” ärähtää nimimerkki Lenkkeilylenkillä nähtyä.

”Minne pakenee pizzerioiden pizzoista täytteet? Kerta toisensa jälkeen olen saanut pettyä nykyisiin pizzerioiden pizzoihin! Pizzat pienentyneet huomattavasti, ja täytteet jatkaa pakenemistaan päältä... ja paljaiden reunojen osuus vain kasvaa... ja on myös toinen, mikä vain suurenee, hinta! Olen kuullut samoja tuntoja myös ympäriltäni”, harmittelee nimimerkki Minne pakenee.

”Tämäkin on vanha viisaus: Kusettaa niin, että suussa maistuu. Ja myös tämä: Älä yritä opettaa isääsi kuselle. Ja lisää vanhoja viisauksia: Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan. Ja myös tämäkin: On niin kaunis kuin sika pienenä”, naisääni loruilee.

”Nyt kun puuhataan tätä eläkeuudistusta niin voitaisko siihen ottaa se eläkekatto, niin kuin oikeassa sivistysvaltiossa yleensä on? Siinä olisi ideaa minusta”, soittaja ehdottaa.

”Toivottavasti kaksi suurinta isänmaan petturia ja EU-valtion perustajaa tippuu ensimmäisellä kierroksella pressakilvassa. Suomi ei tarvitse EU-nyökyttelijöitä eikä leirivärväreitä. Tarvitsemme isänmaallisen Suomen etuja ajavan päämiehen”, julistaa nimimerkki Suomi Ensin.

”Sille, joka valitti mustista pikkuötököistä kaapissaan... Olethan muistanut pakastaa siemenet ja siemenseokset, joita ehkä olet ostanut lemmikillesi? Tai sitten ne ötökät tulevat näkkileivistäsi, joita olet ostanut? Loppuu mustat ötökät, kun pakastat siemenet ja jätät näkkileivät kauppaan”, neuvoo nimimerkki Loppuu vikkelät mustat ötökät.

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle.