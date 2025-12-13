Urheilu
Hokki siirtyy joulutauolle sarjan piikkipaikalla – Meriläinen antaa alkukauden kouluarvosanaksi ”vähintään yhdeksän”
Suomussalmen Palloseuran viimeinen kotiottelu ennen joulutaukoa kääntyi päätöserässä tappioksi.
Jääkiekon III divisioonassa pelaava Kajaanin Hokki suuntaa joulutauolle pohjoislohkon kärkipaikalla.
Lauantaina Kajaanissa pelatussa viimeisessä ottelussa ennen joulutaukoa Hokki tylytti Laser HT Hotia peräti 11–0 (3–0, 3–0, 5–0).
Hokin tehokkaimpina ottelussa toimivat Niko Nuutinen (2+4) ja Henri Kiv