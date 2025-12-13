Urheilu

Niko Nuutinen pääsi tuulettamaan tuttuun tapaan lauantaina. Kaksi maalia Laser HT Hotin verkkoon tehnyt Nuutinen on nyt hurjastellut 32 maalia 11 otteluun. Kuva: Pekka Pajala

Hokki siirtyy joulutauolle sarjan piikkipaikalla – Meriläinen antaa alkukauden kouluarvosanaksi ”vähintään yhdeksän”

Suomussalmen Palloseuran viimeinen kotiottelu ennen joulutaukoa kääntyi päätöserässä tappioksi.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jääkiekon III divisioonassa pelaava Kajaanin Hokki suuntaa joulutauolle pohjoislohkon kärkipaikalla.

Lauantaina Kajaanissa pelatussa viimeisessä ottelussa ennen joulutaukoa Hokki tylytti Laser HT Hotia peräti 11–0 (3–0, 3–0, 5–0).

Hokin tehokkaimpina ottelussa toimivat Niko Nuutinen (2+4) ja Henri Kiv

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä