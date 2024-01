Koti-Kajaani

Kuuloluuri: "Kokoomuspuolueen ainoa tavoite on...”

“Kyselin kylppäriremontin hintoja. Laskin, että tarvikkeet maksaa pari tonnia. Tarjouksia tuli 15 000–25 000 euron väliltä. Rakennusmestari (tuttu) arvioi työajan menekiksi noin viikon. Siinä miettikää. Itse tehtynä tulee maksamaan noin 3000 euroa. Tuli hyvä tili kerrankin, jep”, nimimerkki Valmista tuli laskeskelee.

"Miksi Kajaanin kaupungin päättäjät edelleen tuhlaileva veronmaksajien rahoja raketteihin? Äly hoi älä jätä", ihmettelee soittaja.

"Kyllä taitaa tuon kokoomuspuolueen ainoana tavoitteena olla perinteiseen tapaukseen köyhdyttää köyhiä ja rikastuttaa rikkaita", arvellaan puhelimessa.

"Kuulin, jotta Kajaanissa myytäisiin julkisesti Putinin federaation tuottamia öljyjalosteita. Minkähän värisiä nämä nestemäiset tuotteet kenties ovat? Verenpunaisia?" miesääni miettii.

"Kyllä kaikki rahaa tahtoo, mutta kukaan ei oikein kyllä tiedä, että miten sitä rahaa tehdään", ääni puhelimessa pohtii.

“CMI on voittoa tuottamaton järjestö, jossa on noin 80 asiantuntijaa. Liikevaihto 11,6 miljoonaa euroa. Mikä liikevaihto? Suomen valtio rahoittaa tuota järjestöä 54 prosentin osuudella, ja siihen kerätään nyt 30 miljoonan lisäpottia. Eipä tuosta rauhan kyyhkystä paljoa veronmaksajille ole kerrottu. Mitä siellä oikein puuhataan? Vuosien saatossa tuohon on uponnut satoja miljoonia suomalaisten verorahoja. Käytännössä samanlainen pesä kuin Sitra. Noissa laitoksissa käy rikastumassa tietty porukka”, nimimerkki Murheellisten laulujen maa arvelee.

"Ennen oli kyllä paremmin. Kuuloluurinkin sai jaaritella miten kauan tahansa. Nyt hidaspuheinen ehtii tuskin aloittaa, kun puhelu jo katkeaa. Eihän se ole tasa-arvoista, mutta kiitos kuitenkin tästäkin vähästä", Hidaspuheinen jaarittelija marmattaa ja purkaa tuntojaan.

