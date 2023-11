Koti-Kajaani

Kuuloluuri: "Kunnon miehet aina löytävät sydämestään tilaa huono-osaisille”

”Sinä valkoisen auto omaava raukka, joka parkkeerasit pikku Pohjolankadulle Sokoksen takana, lähtiessäsi jätit Chervolettiini ikävän lommon vasempaan takaoveen ja maaliasi jäi oveeni. Toivottavasti joku tekee sinulle samoin, ja pakenee pelkurimaisesti paikalta. Olet ikävä ihminen!” ärähtää viestijä.

"Nyky-yritykset odottavat tukia valtiolta. Eikö yritys pidä rakentaa niin, että sillä pärjää ilman valtion tukea? Alkurahoitus jos onkin tuettu esim. starttirahoituksella, niin pitäisi sen jälkeen pärjätä. Liikaa tuetaan kaikkea. Ennen oli toisin. Kaikista ei ole yrittäjiksi. Eikä johtajiksi. Mutta näihin pyritään yhä enenevässä määrin. Toisen asteen koulutus 2 vuotiseksi. Koulupäivä on 2-4 tuntia. Turhaan venytetään kouluvuosia. Pitkänmatkalaiset tulevat turhaan kouluun, parin tunnin takia", nimimerkki Turhat tuet pois paasaa.

"Joka järjestää nämä kausi-influenssarokotteet riskiryhmille, niin vaihtoon ja äkkiä. Noin pöljää ja tyhmää järjestelyä ei ihminen pysty enää järjestämään. Seisotetaan ulkona vanhuksia, sisällä olisi tilaa, ja vartija päästää yhden sisään kerrallaan. Ulkona, ulkona, ulkona. Sitten tuolijumppa vielä lopussa ja höpöhöpö", ääni puhelimessa paheksuu.

“Kainuun hyvinvointialueen sosiaalityöntekijöiden rekrytointeja tehdään säädösten vastaisesti: Sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva loppuvaiheen opiskelija voi toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijänä enintään vuoden ajan. Sosionomi, joka on suorittanut sosiaalityön opintoja avoimessa yliopistossa, ei ole sosiaalityön ammattiin opiskeleva eikä ole sijaispätevä. Näistä ohjeista huolimatta Kainuussa ketjutetaan opiskelijan sopimuksia ja palkataan sosiaalityöntekijän sijaisiksi sosionomeja” kirjoittaa nimimerkki Osaamattomuutta vai piittaamattomuutta?

“On se mahtavaa odottaa vuoroaan tässä loputtoman pitkässä jonossa julkiseen hammashoitoon. Hampaat kerkeävät mennä poistokuntoisiksi ennen hoitoon pääsyä. Yksi piti jo poistattaa yksityisellä palvelusetelin turvin, joka annettiin lohkeamaan, ja muut hampaat odottavat vuoroaan... Ei ole kiireellisyysjärjestystä tarkastuksiinkaan. Viisas hallitus leikkaa julkiselta puolelta lisää ja tukee yksityistä euroilla, jotka olisivat tulleet enemmän tarpeeseen varmasti julkiselle puolelle jonojen purkuun”, toivoo eräs kirjoittaja.

“Kaupungin liikelaitoksissa tarjotaan ylitöitä aina samoille henkilöille. Miksi? Muillakin pätevyys ja tarve saada samalla tavalla lisävapaita”, kirjoittaja kummastelee.

"Kunnon miehet aina löytävät sydämestään tilaa huono-osaisille", soittaja arvelee.

"Miksi sitä vaarallista sähkötupakkaa saa valmistaa ja myydä? Lapset ja nuoret myrkytetään tahallaan. Mikä on tulevaisuus? Aina on ihmisiä, jotka eivät välitä toisten turvallisuudesta ja terveydestä. Miksi näihin ei puutu ne, joilla on valta ja voima pysäyttää tahallinen tuhoaminen?" ihmetellään luurissa.

"Onkohan se niinkin että kaikki vakavat asiat on jo sanottu kaikki, mutta huumori aina uusiutuu ja siitä löytyy aina jotain uutta", miesääni pohdiskelee.

"Nuorillekin vaan tiedoksi, että ei ihminen ole välttämättä vielä masentunut, jos hän ei jaksa jatkuvaa sirkuspelle-show'ta päällä pitääkään. Elämään kuuluvat myös vakavat asiat", huomauttaa soittaja.

