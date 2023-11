Koti-Kajaani

Kuuloluuri: ”Mihin tavallinen kuolevainen tarvitsee miljoonia rahaa?”

"Kesä tuli, kesä meni, oli päiviä harmaita, sateisia. Oli päiviä valoisia, aurinkoisia, mutta vähemmän niitä helteisiä. Paneepa miettimään, tämäkö on sitä kasvihuoneilmiötä?" soittaja pohtii.

"Kainuun sote eli nykyään hva maksattaa alijäämän työntekijöillä. Autopaikat kaikille maksulliseksi. Onko laillista?" miettii nimimerkki Kainuu.

“Ihmettelen, mihin tavallinen kuolevainen tarvitsee miljoonia rahaa. Palkat ovat aivan kauheat, jotakin rajaa näille ylisuurituloisille. Eivät he ole sen kummempia kuolevaisia kuin kuka tahansa meistä. Rahalla on liian suuri valta. Kun kuuntelee työntekijöitä, suurin osa pyrkii johtajiksi tai vastaaviksi. Kuka tekee tavallisen työn, kuten siivous- tai kaupan alan työt? Robotit varmaan tulevaisuudessa. Vanha sanonta on, että ahneella on paskainen loppu”, avaa tuntojaan nimimerkki Vähään tyytyväinen.

"Ehdotus: Tasapainotetaan taloutta Naapurinvaaran huvikeskuksessa niin, että heti sisäänpääsyn yhteydessä peritään jokaiselta niin sanottu pakollinen narikkamaksu, etteivät järjestyksenvalvojat joudu silminnähden absurdeilla pukeutumis-/tyylilajitiedoillaan vaatimaan sisääntulijoita jättämään maksulliseen narikkaan sisäkäyttöön tarkoitettuja vaatteita narikkamaksun toivossa", ehdottaa soittaja

"Onko mitään järkeä tuhlata uusiutumattomia luonnonvaroja autonvalmistukseen ja nimenomaan käyttää harvinaisia ja kalliita komponentteja? Montako kaivosta pyörii maapallolla noiden turhien hienouksien takia? Ei tunnu elokapinaa huolettavan. Auto on lyhytikäinen ongelmajäte, johon ei kannata asentaa mitään ylimäärästä. Auton hinta voitas puolittaa, kun jättäs tuo valtava tietotekniikka asentamatta. Nyt Oulun yliopisto saa EU:lta julmat tutkimus- ja kehittämisrahat keskustelen auton suunnitteluun", nimimerkki Puhuva auto poppaloora pohdiskelee.

"Lihavuuden parhaat puolet, kyllä sinä siihen kuolet. Kohta rasvoittuvat suolet, sitten alkaa vaatehuolet. Kasvaapahan rasvamaksa, sydänkään ei enää jaksa. Veri siinä sakenee, ystävät myös pakenee. Vain uni ja ruoka maittaa, mutta mitäpä se ketään haittaa, kun ansaitsemaansa leipää taittaa ja päänsä omalle tyynylle laittaa", runoilee soittaja.

"Kai se vähän niinkin on, että kaikkea materiaalista ja aineellista on aivan liikaa. Kiitollisuus jää toteutumatta. Jos kaikkea olisi edes vähän vähemmän kohtuudella", ääni puhelimessa päivittelee.

