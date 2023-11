Koti-Kajaani

Kuuloluuri: Niistän vessassa poikkeustapauksessa – naapurisopu koetuksella

Koti-Kajaani

“Eipä sitä tiedä miten huono ääneneristys on, ellei naapuri kerro. Alle 2 tuntia 22 hiljaisuusajan jälkeen vessassa niistän nenäni, naapuri hakkaa raivona seinää pitkän aikaa? Mitä jos sinulle itselle tulee jotain flunssaa? Yleensä kyllä niistän nenäni muualla, ettei sen puoleen. Poikkeustapauksessa siis vessassakin ja jatkossa toimin näin myös. Älä hakkaa seinää, kun se vain lisää häiriöiden määrää”, flunssainen toteaa.

"Nyt puhutaan siitä, että on paljon tyhjiä asuntoja ja taloja. Mistähän tuo johtunee. Ensin ajettiin kyläkaupat alas, ihmiset siirtyivät ostoskeskuksiin. Sitten ruvettiin ajamaan kouluja alas. Pian ei ollut kellään työtä kylällä tai lähikunnissa. Eikä lapsilla koulua, jouduttiin muuttamaan muualle. Koetetaan ajaa maaseutu tyhjäksi, eivät kaikki voi asua kehätien sisäpuolella. En tykkää suurkaupungeista, kyllä maalla on mukavaa. Oma rauha, naapurit sopivan kaukana. Ei kuulu liikenteen melu”, arvelee nimimerkki Maalla asumisen puolesta.

“Sotkamon kunnan omistama Sotkanpesä meinaa ostaa kalliita vuokra-asuntoja opiskelijoille ja asunnot vieläpä ilman saunoja. Niissä kaupoissa pärjää muutkin kuin rakentaja!” Sotkamolainen toteaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

“Syksyn ajan Puistolassa on pihoilla kierrellyt sorsia laumoittain ulosteineen. Ei ole oikein, että lintuinfluenssan aikana sorsat ulostavat asukkaiden kuisteille, puutarhoihin ja pihoihin. Kuolleita sorsanraatoja on löytynyt Lönnrotinkadulta. Olemme ottaneet yhteyttä kaupungin viranomaisiin ja pyytäneet että sorsien syöttäminen lopetettaisiin heti. Aikaisemmin ei ole ollut tällaista ongelmaa, mutta kun rakennettiin Ämmänpuroon levike lampi, niin sorsia tuli tälle alueelle satojen yksilöiden laumoja”, Tontinvuokra kritisoi.

“Suomen ennallistaminen on alkanut. Uutisissa näytettiin mallia kuinka Suomen maisemat ennallistetaan. Mursketta ajettiin suolle mönkkärillä, ja aiottiin tehdä 700 uutta kosteikkoa. Rahaa ja toimijoita tuntu olevan riittämiin, vaikka koko Suomi kaivetaan ylösalaisin. Tunsin suurta myötähäpeää, kun katselin rahankiilto silmissä pyörivää korppijoukkoa, jolle on sivuseikka mitä tehdään, kunhan saadaan vaan ryöstää vation ja EU-rahat kutjussa. On tämä tyhmä kansa. Eikö millään ole mitään rajaa?” kysyy nimimerkki Tyhmyyden huippu.

”Onko miljardi iso vai pieni summa rahaa? Edellinen hallitus oli miljardisokea. Tuhat miljoonaa tuntuu paljon isommalta. 700 000 tuhatta asuntovelkaa on paljon. Jopa kansanedustajalle. Miljardin alijäämä sotelle tuntuu isolle, mutta kuusi miljardia EU-apupakettiin ei tunnu isolle. Uniperin ja Fortumin tappiot hautautu vähin äänin, samoin Caruna. Ne tekivät Ylen Kuppuraisen-Haavis-Tuppuraisen. Niin... Miljardi on jossain paikassa iso ja jossain ei. Olisiko miljardi standartisoitava?" miettii miljardeja nimimerkki Miljoonasade.

Lähetä oma luurisi.”

Koti-Kajaani julkaisee Kuuloluureja kerran viikossa verkossa. Verkossa julkaistuja Kuuloluureja ei julkaista uudestaan paperilehdessä. Oman Kuuloluurisi voit soittaa puhelinnumeroon 08 6166909 tai kirjoittaa verkkolomakkeelle.