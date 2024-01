Ulkomaat

Kuvittele maailma, jossa melkein kaikki on pielessä eikä USA enää tue Ukrainaa – kuka Suomen presidenttiehdokkaista olisi paras Trump-kuiskaaja?

Uusi tasavallan presidentti perii maailman, jossa Yhdysvaltain johtoon voi nousta vakavista rikoksista tuomittunakin Donald Trump. Tammikuussa 2025 hänen kanssaan pitäisi ottaa puheeksi pari ongelmaa. Skenaariossamme Putin saa rohkaisua Ukrainan jättämisestä ilman asetukea ja Unkarin johtokaudesta EU:ssa. Iran ja Pohjois-Korea pumppaavat aseita Venäjän sotakoneelle, eikä Kiina pysäytä pahuuden akselia. Itärajan sijasta Trumpia huolettaa Meksikon raja.

Matti Posio Kainuun Sanomat

Pää menee pyörälle, kun yrittää kuvitella uuden Suomen presidentin eteen avautuvia maailman haasteita. Kansainvälinen poliittinen järjestelmä uhkaa tukkeutua silkasta kaaoksesta ja valepuheista. Presidentti Donald Trumpin Fulton Countyn vankilassa otetusta pidätyskuvasta on taiteilijan versio nähtävillä Georgian osavaltion Atlantassa jalankulkutien varrella. Kuva: Erik S. Lesser / EPA

Eletään alkuvuotta 2025, ja Suomen tasavallan presidenttiä katselee silmiin vakaasti omaan nerouteensa luottava amerikkalainen alfauros.

Tuoreehko presidentti haroo nopeasti harmaantuvaa tukkaansa. Kuinka helpolta kaikki näyttikään vielä vuosi sitten, kun ratkottiin kampanjatehtäviä.

"Hi, I'm the new