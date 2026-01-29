Paikallisuutiset
Kyllästyttääkö nykyajan deittikulttuuri? Vertaistukea tarjoaviin sinkkuiltoihin voi osallistua myös etänä
Kajaanilaislähtöinen Sinikka Paakki haluaa tuoda ihmisiä yhteen. Hän järjestää sinkkuiltoja, joissa sinkut voivat tutustua toisiinsa ilman deittailun tuomia paineita.
Sinikka Paakki järjestää sinkkuiltoja, joihin on mahdollista osallistua etänä myös Kainuussa.
Kyseessä on pienryhmissä toteutettava kohtaamisilta, jossa sinkut voivat tutustua toisiinsa ilman paineita. Ryhmät räätälöidään ikäryhmittäin, ja kohtaamisia varten Paakki on suunnitellut sisältöä. Konsepti