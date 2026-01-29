Paikallisuutiset

Sinkkuiltojen järjestäjä Sinikka Paakki on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja ja kouluttaja. Kuva: Sinikka Paakin kotialbumi

Kyllästyttääkö nykyajan deittikulttuuri? Vertaistukea tarjoaviin sinkkuiltoihin voi osallistua myös etänä

Kajaanilaislähtöinen Sinikka Paakki haluaa tuoda ihmisiä yhteen. Hän järjestää sinkkuiltoja, joissa sinkut voivat tutustua toisiinsa ilman deittailun tuomia paineita.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Sinikka Paakki järjestää sinkkuiltoja, joihin on mahdollista osallistua etänä myös Kainuussa.

Kyseessä on pienryhmissä toteutettava kohtaamisilta, jossa sinkut voivat tutustua toisiinsa ilman paineita. Ryhmät räätälöidään ikäryhmittäin, ja kohtaamisia varten Paakki on suunnitellut sisältöä. Konsepti

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä