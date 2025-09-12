Urheilu

Sotkamon Jymy pääsi tuulettamaan viime kauden päätteeksi Suomen mestaruutta Mansea vastaan. Kuva: Niklas Hampinen

Kylpeekö ”poika” taas Hiukassa?

Sotkamon Jymy ja Manse PP ottavat mittaa toisistaan toista vuotta putkeen miesten Superpesiksen finaaleissa. Runkosarjassa Manse oli keskinäisissä niskan päällä.

Kainuun Sanomat

Koko vuoden odotettu pesäpallokauden huipennus käynnistyy lauantaina, kun miesten Superpesiksen finaalisarja alkaa Sotkamossa Hiukan pesäpallostadionilla.

Finaalipari on viime kaudelta tuttu: Jymy ja tamperelainen Manse PP, jonka pelinjohtajana toimii Jymy-legenda Jani Komulainen.

Vuosi takaperin kult

