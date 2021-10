Kymmenientuhansien silmien kokemuksella

Teemme Oulun Terveystalossa linssi- ja laserleikkauksia silmän erilaisten taittovirheiden korjaamiseksi. Huolehdimme koko prosessista esitutkimuksesta jälkitarkastuksiin saakka. Linssileikkauksessa silmän linssi eli mykiö vaihdetaan. Oman mykiön tilalle asetetaan tekomykiö eli keinolinssi. Tekomykiövaihtoehtoja on useita. Nykyään pääasiassa käytetään monipuolisemmin näköä korjaavia moniteholinssejä sekä laajennetun lähialueen omaavia linssejä. Tämä mahdollistaa useimmille näkemisen mukavuuden ilman silmälaseja. "Asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin perehtyminen on kaiken a ja o oikean tekomykiön valinnassa. Esimerkiksi harrastukset ja työ vaikuttavat sopivimman linssin valinnassa. Metsäkoneen kuljettaja hyötyy erilaisesta linssistä kuin tietokoneen ääressä istuva graafikko", kertoo silmätautien erikoislääkäri, silmäkirurgi Antti Juutinen Oulun Terveystalosta.

Yksi Suomen kokeneimmista silmäkirurgeista

Vuodesta 1999 silmätautien erikoislääkärinä toiminut Antti Juutinen tekee vuodessa noin 1500–2000 leikkausta. Juutinen leikkaa viitenä päivänä viikossa Oulun Terveystalossa sekä pitää kerran kuukaudessa vastaanottopäivän myös Kajaanin Terveystalossa. Tämä mahdollistaa Kainuun seudun asiakkaiden esitutkimukset ja jälkikontrollit Kajaanissa.

Mikä silmissä kiehtoo, Antti Juutinen? "Kuulen saman kysymyksen usein myös kotona", Juutinen naurahtaa. "Vastaukseni on aina sama: Tykkään aidosti työstäni, joka on paitsi monipuolista, myös kiinnostavaa." Silmäkirurgi Juutinen muistuttaa, että iso osa ihmisen aisti-informaatiosta tulee silmien kautta. "On todella palkitsevaa, kun kuulee

onnistuneen leikkauksen jälkeen, että asiakas näkee jälleen selvästi tai voi tehdä asioita, joita ei heikentyneen näön vuoksi pystynyt tekemään. Jos sellaisessa asiassa pystyy palvelemaan, kyllähän silloin työ on hyvin motivoivaa."

Kattava kokonaispaketti esitutkimuksesta jälkitarkastuksiin

Jos linssileikkaus kiinnostaa, ensitapaaminen kannattaa sopia Oulun Terveystalon optometristi Markku Uusitalon vastaanotolle. Uusitalo tekee tutkimuksensa aikana erilaisia mittauksia silmistä ja auttaa toiveitasi ja tarpeitasi vastaavan linssityypin valinnassa. Pitkään yhdessä työskennellyt työpari Uusitalo ja Juutinen päättävät yhdessä kanssasi, millainen korjaava linssi tarvitaan. "Perehdymme ihmisen ammattiin ja arkeen, harrastuksiin ja toiveisiin. Näin saamme tiedon siitä, millainen linssi ja taittovoima on paras asiakkaan silmille", korostaa Antti Juutinen. Leikkausaika pystytään yleensä järjestämään noin 2–3 viikon sisällä, kun yksilölliset linssit on saatu. Operaatio tehdään paikallispuudutuksessa päiväkirurgisena toimenpiteenä. Halutessa nukutus on myös mahdollinen. Hoitaja ottaa asiakkaan vastaan ja valmistelee hänet leikkausta varten, silmäkirurgi tekee toimenpiteen (n.15min/silmä) ja leikkauksen jälkeen hoitaja käy kahvittelujen lomassa kotihoito-ohjeet potilaan kanssa läpi. Koko leikkauskäynnillä menee muutamia tunteja. "Haluamme, että asiakkaat tuntevat olonsa turvalliseksi leikkauksen jälkeen, joten he saavat aina sekä leikkaussalin numeron että minun henkilökohtaisen kännykkänumeroni", korostaa silmäkirurgi Juutinen. Ensimmäinen kontrolli silmäkirurgin luokse on kuukauden päästä ja seuraava kontrolli 4–5 kuukauden päästä toimenpiteestä. Linssileikkauksissa leikkaushinta sisältää meillä nämä tarkastukset ja mahdollisesti muut tarvittavat toimenpiteet, kyseessä on kattava kokonaispaketti.

Mahdollisuus keskittyä ydinasiaan

Antti Juutisen mukaan on suuri etuoikeus, että hänen työnkuvansa on räätälöity silmäkirurgian ympärille eikä siihen kuulu esimerkiksi hallinnollisia töitä. "Voin ja saan keskittyä vain ydinasiaan eli silmiin." Mikä tekee Juutisesta niin erinomaisen silmäkirurgin? "Varmaankin pitkä kokemukseni ja rauhallisuuteni. Asiakkaat sanovat usein, että on mukavaa olla leikkauspöydällä, kun kirurgi on noin rauhallinen." Myös moni lääkärikollega on valinnut silmäkirurgikseen juuri Juutisen. "Ehkä myös se kertoo jotain osaamisestani kokemuksestani", naurahtaa vapaa-ajallaan puutarhanhoitoa, mökkeilyä ja ruuanlaittoa ja metsänhoitoa harrastava Juutinen. Antti Juutisella on tietty päivärytmi työnteossaan. Aamut alkavat yleensä leikkausosastolla kaihi- ja linssileikkauksilla ja iltapäivät kuluvat polikliinisissä tiloissa vastaanottojen ja laserleikkausten parissa.