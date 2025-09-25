Paikallisuutiset

Koulutusliikelaitoksen va. johtajan Anne Huotarin mukaan on tärkeää pohtia, mitä Kainuussa voidaan tehdä uudella tai eri tavalla, jotta vastataan työvoimatarpeisiin. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

Kysyimme Anne Huotarilta, miksi Kainuun ammattiopiston aloituspaikoista on ristiriitaa

”Koulutusalat, joita johtokunnan päätöksellä jätettiin yhteishaussa nolliksi, tekivät KAOlle viime vuoden tilinpäätöksessä puolen miljoonan verran tappiota.”

Kainuun Sanomat

Kainuun ammattiopiston kahden linjan yhteishaun aloituspaikoista näyttää tulleen ristiriita Kajaanin kaupungin sisällä.

Kyse on KAOn matkailualan ja prosessiteollisuuden aloituspaikoista: ollaanko niitä lakkauttamassa vai eikö olla? Mikä näiden koulutusalojen tulevaisuus Kainuussa on?

Koulutusliikelai

