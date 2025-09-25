Paikallisuutiset
Kysyimme Anne Huotarilta, miksi Kainuun ammattiopiston aloituspaikoista on ristiriitaa
”Koulutusalat, joita johtokunnan päätöksellä jätettiin yhteishaussa nolliksi, tekivät KAOlle viime vuoden tilinpäätöksessä puolen miljoonan verran tappiota.”
Kainuun ammattiopiston kahden linjan yhteishaun aloituspaikoista näyttää tulleen ristiriita Kajaanin kaupungin sisällä.
Kyse on KAOn matkailualan ja prosessiteollisuuden aloituspaikoista: ollaanko niitä lakkauttamassa vai eikö olla? Mikä näiden koulutusalojen tulevaisuus Kainuussa on?
Koulutusliikelai