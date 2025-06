Paikallisuutiset

Juhannusaattoilta 2024 Ahvelanvaaralla Suomussalmella. Kuva: Rauni Malinen/ Lukijan kuva

Lämmintä on jo ovella, mutta helliikö se juhannuksena? Kainuun Sanomat kysyi juhannuksen sääennusteen

Alkukesä on tuntunut Kainuussa viileältä, mutta nyt luvassa on parempaa. Lämmin ilmamassa hellii viikonlopun viettäjiä.

– Viikonloppu on aurinkoinen ja luvassa on oikein mukavia päiviä lauantaina ja sunnuntaina. Lauantai on lämpimin, reilusti yli kahtakymppiä mennään, sanoo meteorologi Helena Laakso