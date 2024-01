Paikallisuutiset

Kainuun Musiikkijuhlat päätti räppiduo JVG. Kuvassa VilleGalle.

Lehtitiedot: Kainuun Musiikkijuhlien järjestäjä talousvaikeuksissa ‒ velkaa yli 5 miljoonaa

Jouni Nikula Kainuun Sanomat

Lukuisia festivaaleja järjestävä vaasalainen Nordic Live Productions on entistä pahemmissa talousvaikeuksissa. Vasabladet-lehti uutisoi torstaina, että yhtiö on yksiselitteisesti maksukyvytön: velkaa on reilut 5,2 miljoonaa euroa.

Isoimmat velkojat ovat juomavalmistaja Hartwall oy ja manageriyhtiö Ti