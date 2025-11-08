Kotimaa

Nelihenkinen Lehtosen-Björklundin perhe hankki noin 100 000 euroa maksavan matkailuauton vuodeksi käyttöönsä lomamatkoille. Välillä leasingyritys vuokraa autoa muille, jolloin sopimus on halvempi. Kuvassa isä Lauri, äiti Maria sekä lapset Kasper ja Aida. Kuva: Marttiina Sairanen

Lehtoset lomailevat vuoden uudella matkailuautolla kuin omallaan – rahaa kuluu 8 400 euroa

Lehtosen-Björklundin perhe hankki yksityisleasingilla matkailuauton käyttöönsä vuodeksi. Kokemus kesäreissusta Keski- ja Etelä-Eurooppaan oli niin hyvä, että syyslomalla he suuntasivat autolla Norjaan.

Lauri Puintila Kainuun Sanomat

Lehtosen perhe hankki yksityisleasingilla vuodeksi noin 100 000 euron arvoisen matkailuauton ja suuntasi viime kesänä Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Syyslomalla turkulaiset Lehtoset vuokrasivat auton uudelleen ja kävivät sillä Norjassa.

– Ajoimme Kapellskäristä Jotunheimenin kansallispuiston seutuville.