KalPan fysiikkavalmentaja Sami Kaartinen (vas.) ja JYU-Vuokatin liikuntateknologian yksikön yliopistotutkija Jarmo Piirainen iloitsevat uudesta yhteistyösopimuksesta. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Liigamestari KalPa luottaa Vuokatin liikuntateknologian yksikön tutkimusosaamiseen

Tutkimusyhteistyön tavoitteena on analysoida jääkiekon isoja data-aineistoja ja tukea valmennusta tuotetulla tiedolla.

Kainuun Sanomat

Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö ja SM-liigan hallitseva mestari Kuopion KalPa solmivat jääkiekon tutkimusyhteistyösopimuksen, Jyväskylän yliopisto kertoo.

Keskeisenä tavoitteena on jääkiekon suurten data-aineistojen analysointi ja tiedon tuottaminen esimerkiksi kuormittumis

