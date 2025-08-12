Urheilu
Liigamestari KalPa luottaa Vuokatin liikuntateknologian yksikön tutkimusosaamiseen
Tutkimusyhteistyön tavoitteena on analysoida jääkiekon isoja data-aineistoja ja tukea valmennusta tuotetulla tiedolla.
Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikkö ja SM-liigan hallitseva mestari Kuopion KalPa solmivat jääkiekon tutkimusyhteistyösopimuksen, Jyväskylän yliopisto kertoo.
Keskeisenä tavoitteena on jääkiekon suurten data-aineistojen analysointi ja tiedon tuottaminen esimerkiksi kuormittumis