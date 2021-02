Lontoolainen ikisinkkukaan ei säästy tuskilta ja noloilta tilanteilta – Bridget Jones tuo lohtua koronakansalle

Bridget Jones – elämäni sinkkuna

★★★★ Arki on ollut joskus sujuvampaakin kuin nyt, kun maskit läkähdyttävät, rillit huurtuvat, rokotteet antavat odottaa itseään ja kanssaihmiset pitäisi pitää jopa suomalaisittain ajatellen etäällä. Sikäli Bridget Jonesin ajoitus on nyt täydellinen. On lohdullista saada muistutus, että ei ole elämä vailla pikku tuskia ja noloja tilanteita myöskään lontoolaisella ikisinkulla. Renée Zellweger sai Helen Fieldingin kirjojen nimihenkilöstä elämänsä roolin, ja tilaisuutensa hän myös käytti. Colin Firth ja Hugh Grant ihailevat kilpaa. (Britannia 2001)

Liv klo 21.00

Operaatio Valkyrie

★★★ Jos myynti- ja katsojatilastoista päättelee, natsikauden Saksa on vieläkin aika varma aihe elokuvantekijöille, dokumentaristeille ja kirjoittajille. Järjestäytyneen pahuuden pimeys jaksaa kiehtoa ihmisiä, jotka kuitenkin elävät ihmiskunnan historian ehkä rauhallisinta aikaa. Hyvä ja paha, järki ja vainoharha iskevät yhteen myös Bryan Singerin tosipohjaisessa jännitysdraamassa. Tom Cruise on eversti Claus von Stauffenberg , joka veti Hitlerin salamurhahanketta kesällä 1944. (USA/Saksa 2008)

Hero klo 21.00

Blood

★★★★ Leo Tolstoin mukaan onnelliset perheet ovat toistensa kaltaisia ja jokainen onneton perhe on onneton omalla tavallaan. Yksi jälkimmäisistä kohdataan Sophie Petzalin kirjoittamassa psykologisessa jännityssarjassa. Carolina Main on noin kolmekymppinen Cat, joka on pitänyt etäisyyttä irlantilaiseen perheeseensä. Kotiinpaluu on edessä, kun pitkään sairastanut äiti kuolee. Brittidraaman konkari Adrian Dunbar on isä, joka väittää, että kyse oli onnettomuudesta. Catin mielessä vilisevät kuitenkin hämärät lapsuudenmuistot ja epäilykset isän syyllisyydestä. Jakso jaksolta sarja lisää pykälän verran hönkää perheen painekattilaan. (Irlanti 2018)

C More