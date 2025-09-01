Paikallisuutiset

Kuva: Jussi Pohjavirta

Löysitkö Kainuusta kodin, mutta et saanut asuntolainaa? KS etsii haastateltavia – vastaa kyselyymme

Tiina Suutari Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Löysitkö Kainuusta kodin, mutta et saanut asuntolainaa omasta rahoitusosuudestasi huolimatta? Mistä jäi kiikastamaan? Tai onko omistusasunnon löytäminen Kainuusta ollut jostain muusta syystä haastavaa?

Kainuun Sanomat haluaa tehdä aiheesta juttua ja etsii haastateltavia. Lähetä toimitukselle sähköpostia toimitus@kainuunsanomat.fi tai vastaa alla olevan lomakkeen kysymyksiin keskiviikkoon 3. syyskuuta mennessä.

Vastaa kyselyyn tällä lomakkeella: