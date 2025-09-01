Paikallisuutiset
Löysitkö Kainuusta kodin, mutta et saanut asuntolainaa? KS etsii haastateltavia – vastaa kyselyymme
Löysitkö Kainuusta kodin, mutta et saanut asuntolainaa omasta rahoitusosuudestasi huolimatta? Mistä jäi kiikastamaan? Tai onko omistusasunnon löytäminen Kainuusta ollut jostain muusta syystä haastavaa?
Kainuun Sanomat haluaa tehdä aiheesta juttua ja etsii haastateltavia. Lähetä toimitukselle sähköpostia toimitus@kainuunsanomat.fi tai vastaa alla olevan lomakkeen kysymyksiin keskiviikkoon 3. syyskuuta mennessä.
Vastaa kyselyyn tällä lomakkeella: