Mielipiteet

Lukijan mielipide: Aamukahvit ja avustukset

Kainuun Sanomat

Kainuun Sanomat uutisoi (16.1.) työvoimayhdistyksen ahdingosta, joka aiheutuu siitä ettei Kajaanin kaupunki myöntänyt 30 000 euron avustusta yhdistykselle. Tämä aiheuttaa kassavajeen siten, ettei aamupalalla ole enää varaa tarjota kahvia. Kajaanin seurakunta on järjestänyt keräyksen asian tiimoilta Kotimaan-apu sivustolla.

Yhdistyksen toimintakoordinaattori Tanja Golubilta unohtui jutussa mainita että, STEA (sosiaali-ja terveysjärjestöjen avustus keskus) tukee yhdistystä tänä vuonna kaiken kaikkiaan 22 7740 euron tuella. Vuonna 2024 tuki oli 10 9740 euroa. Luulisi tästä summasta kahviinkin jonkin verran jäävän. Myös yhdistyksen lounastarjoilu tuo tuloja.

Totta kai yhdistyksen toiminta on tärkeää työtä, työllistää itsekin sivujensa mukaan 9 henkilöä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Väkisinkin tätä tulee verrattua Kajaanin päiväkeskus ry:n avustuksiin.

Päiväkeskuksen toiminta on kuitenkin lakiin perustuvaa, laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Tämä on kuntien järjestettävä. Koska kyseessä lakisääteinen toiminta, ei STEA rahoita tätä toimintaa millään tavalla.

Päiväkeskuksen budjetti vuodelle 2025 on 85 000 euroa. Hyvinvointialue avustaa 33 000 euroa, kaupunki 30 000 euroa, evankelisluterilainen seurakunta 3 000 euroa. Lyhyelläkin matikalla saadaan miinusta 19 000 euroa.

Päiväkeskuksella on 1 palkattu toiminnanohjaaja, kaikki muu toiminta on vapaaehtoisten, kuntoutustukilaisten, työkokeilijoiden varassa. Voitte kuvitella mitä tällainen toiminta kustantaisi kunnan järjestämänä, vähintään 7-8 työntekijää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kaupungin avustuksesta yli kolmannes palautuu vuokratuloina takaisin kaupungille. Päiväkeskus on kaupungin merkittävin hävikkiruuan jakelija, tästä kiitos kauppiaille ja Mamsellille, parhaimmillaan jonossa on jopa 150 ihmistä.

Vuonna 2024 Kajaanin päiväkeskuksella oli 10 kuukauden aikana yhteensä 1115 kuntouttavan työnohjauksen päivää, merkittävä määrä tämäkin.

Toivottavasti Kajaanin päiväkeskus ry:lle löytyy jostain puuttuva summa, että toiminta on mahdollista ympäri vuoden. Aiempina vuosina päiväkeskus on valitettavasti ollut aika-ajoin suljettuna, ja ainoa palkallinenkin on ollut lomautettuna.

Pasi Kilpeläinen

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

kaupunginvaltuutettu (ps.)

kuntavaaliehdokas

Kajaani