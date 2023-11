Mielipiteet

Lukijan mielipide: Bottikulttuuria

Kainuun Sanomat

Tästä on jo useita vuosikymmeniä, kun soitin Pohjois-Suomen tutkimuslaitokseen. Pienen odottelun jälkeen puhelimeen vastattiin: ”Ei täällä ole ketään.”

Laitoksella oli varmaan liikuntapäivä, ja toimistolle oli jätetty ketjun heikoin lenkki vastaamaan puhelimeen.

Olipa laitos tai virasto mikä tahansa, tyyli ei ole paljon muuttunut.

Piti saada notarisoiduksi tärkeä asiakirja, jossa oli kaksi allekirjoitusta. En tiennyt, pitäisikö molempien olla paikalla, kun akti tapahtuisi. Hain netistä Kajaanin maistraatin puhelinnumeroa, mutta ei sellaista virastoa ole enää olemassakaan. Se on digi- ja väestötietovirasto, jolla on valtakunnallinen asiakaspalvelunumero. No, jospa se tietäisi paikallisen puhelinnumeron, johon soittamalla asia selviäisi.

Sain vastapuolekseni, en ihmistä vaan tietokoneohjelman eli botin, joka alkoi udella asiaani. Paikallista puhelinnumeroa en saanut, koska sellaista ei ole. Maistraatin mukana meni sekin. Liikuntapäivät voi pitää kaikessa rauhassa, ja kaikki pääsevät mukaan. Netistä sain selville, että toimistolla on kasvokkain tapahtuvaa asiakaspalvelua kahtena päivänä viikossa, keskiviikkona ja perjantaina, molempina kolme tuntia.

Menin toimistolle, jossa selvisi, että molempien asiakirjan allekirjoittajien pitää olla paikalla. Sovittiin uudesta ajasta. Motkotin virkailijalle, että aika hankalaksi meni yksinkertaisen tiedon saaminen.

Valtakunnallinen bottipalvelu todennäköisesti vähentää viraston kustannuksia, mutta säästöjen maksajaksi joutuu asiakas, jolle bottihomma aiheuttaa tarpeettomia kuluja ja verenpaineen nousua.

Tässä tapauksessa otti päähän vielä se, että mistään viraston läheisyydestä ei meinannut löytyä parkkipaikkaa. Täyttä parkkialuetta oli kiertämässä useiden autojen jono, jossa turhautuneena odoteltiin vapautuvaa paikkaa. Onneksi lopulta metsään ei tarvinnut parkkeerata, kuten keskussairaalaan mennessä voi joutua tekemään.

Kajaanista on tullut tänä bottien aikakautena varsinainen metropoli.

Ismo Heikkinen

Kajaani