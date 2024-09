Mielipiteet

Lukijan mielipide: Hyvinvointialueen työkyvyttömyysriski kasvaa, mutta kuntoutusta leikataan

Kainuun Sanomat

Kainuun Sanomat uutisoi (18.9.), että Kainuun hyvinvointialueen henkilöstön työkyvyttömyysriski on muuta maata korkeampi. Tämä uutinen on sivuutettu valitettavan vähällä huomiolla. Sen sijaan metsäteollisuuden maineesta kyllä on kannettu huolta.

Kevan työkyvyttömyysriskiennusteen mukaan keskimäärin 2