Lukijan mielipide: Itä-Suomi kaipaa tekoja puheiden sijaan

Krista Mikkonen Kainuun Sanomat

Meillä itäsuomalaisilla on viime aikoina ollut paljon ystäviä. Eduskunnassa on puhetta riittänyt itäisen Suomen tärkeydestä.

Elinkeinoelämän keskusliitto julkisti toimenpideohjelman alueen elinvoiman vahvistamiseksi. Tasavallan presidentti suuntasi ensimmäisen maakuntamatkansa Itä-Suomeen.

Ystävistä on iloa, mutta puheiden lisäksi kaivataan tekoja.

Toistaiseksi hallitus ei ole osoittanut itäiseen Suomeen minkäänlaista erityistukea, vaikka sellaisen tarve on laajasti tunnustettu.

Sen sijaan se keskeytti edellisen hallituksen aloittaman Itä-Suomi -työn ja perusti uuden työryhmän pohtimaan asiaa. Työryhmälle kerrottiin jo heti kättelyssä, että rahaa ei ole käytettävissä.

Nyt hallituksella on kevään kehysriihessä mahdollisuus osoittaa, ettei itäisen Suomen elinvoimasta huolehtiminen ole vain juhlapuheita. Valtiontalouden haasteista huolimatta Itä-Suomeen on satsattava.

Keinovalikoimaan tarvitaan myös alueelle suunnatut verohelpotukset ja investointiavustusosuuksien korotukset, jotka eivät vaadi uutta lisärahaa.

Lisäpanostus matkailun edistämiseen puolestaan maksaisi itsensä nopeasti takaisin.

Itä-Suomessa on paljon potentiaalia. Alueen kehittymistä on rajoittanut uusiutuvan energian saatavuus.

Puolustusvoimat on asettanut rajoituksia tuulivoimarakentamiselle ja kantaverkon puute on estänyt investointeja. Näiden korjaaminen on kiireellisintä.

Laajakaistayhteydet on saatava toimiviksi koko alueella, raideyhteyksiä nopeutettava ja tiestön kunnosta huolehdittava.

Itäisen Suomen elinvoima on myös turvallisuuskysymys. Se ei ole sitä pelkästään Suomelle, vaan koko Euroopalle.

EU:n aluekehittämisrahoitus Itä- ja Pohjois-Suomeen on säilytettävä vähintään nykytasolla ja aluetta laajennetaan Kaakkois-Suomen maakunnilla.

Kansallisesti on huolehdittava, että saadut tukirahat kohdennetaan täysimääräisesti näille alueille.