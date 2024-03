Mielipiteet

Lukijan mielipide: Itäisen Suomen yhteistyö syvemmäksi

Anu Vehviläinen Kainuun Sanomat

Vastikään julkistettiin Elinkeinoelämän Keskusliiton Itäinen Suomi -ohjelma.

Kuuden maakunnan – Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Kainuun – alueella asuu noin 900 000 asukasta.

Itäisestä Suomesta on tullut keskeinen osa maamme, koko Euroopan ja Naton turvallisuuspolitiikkaa Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

EK:n esityksiä tulee tarkastella avoimesti.

On myös arvioitava, onko oma yhteistyömme itäisen Suomen alueella Kymenlaaksosta Kainuuseen parasta mahdollista vai olisiko aihetta uudelleen arviointiin ja petraamiseen.

Ainakin asennepuolella on tehtävää. Liian helposti syntyy vastakkainasetteluja maakuntien välille ja ajatellaan, että toisen menestys on itseltä pois.

Nyt uuden turvallisuuspoliittisen tilanteen synnyttyä, meidän tulee nähdä jokainen myönteinen signaali itäistä Suomea ja koko Suomea vahvistavana.

Itäisessä Suomessa on paljon vahvuuksia ja osaamista, joiden perustalle voi syntyä uutta kasvua, yrittäjyyttä ja työtä – siis elinvoimaa.

Esimerkiksi matkailu, metsä, energia ja terveysteknologia tarjoavat osaavissa ja ennakkoluulottomissa käsissä uusia kasvun mahdollisuuksia.

Huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden kannalta elintarvikeketjulla on suuri merkitys.

Vastuu itäisen Suomen elinvoimasta on yhteinen. Julkisen vallan vastuulla on edellytysten vahvistaminen, esimerkiksi liikenneinfra, laajakaistayhteydet, riittävä sähkönsiirto, hyvät yrityspalvelut ja sujuva luvitus.

Yritysten investointihalu itäiseen Suomeen on kaiken a ja o. Elinkeinoelämällä on oltava luottamus siihen, että itäinen Suomi on vakaa, toimiva ja turvallinen investointiympäristö.

EK:n ehdotuksista erityistalousalue synnyttänee laajan keskustelun.

Niin pitääkin. Jos useissa muissa EU-maissa on löydetty mahdollisuus verotuksellisin keinoin tukea tiettyjä alueita, voisi se olla mahdollista myös Suomessa.

Itäinen Suomi ei ole menetetty mahdollisuus.

Alueen menestys kuitenkin edellyttää saumatonta yhteistyötä alueella sekä maan hallituksen vahvaa näkemystä ja konkreettisia toimia itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi.

Kirjoittaja on EK:n Itäinen Suomi -hankkeen jäsen ja entinen eduskunnan puhemies (kesk.).