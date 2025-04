Mielipiteet

Kuva: Elina Saarikoski

Lukijan mielipide: Kajaanin joukkoliikennettä tulee kehittää

Kainuun Sanomat

Kajaanissa yksi asia, jota on tärkeä kehittää, on joukkoliikenne. Tällä hetkellä bussivuoroja on liian vähän, ja lippujen hinnat ovat liian kalliita. Minun mielestäni ajovuoroja tulee lisätä ja lippujen hintoja tulee laskea.

Näistä muutoksista hyötyisivät ihmiset, joilla ei ole käytettävissään autoa.