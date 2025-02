Mielipiteet

Kirjoittajan mukaan keskusta rajoittaisi kalliiden keikkalääkärifirmojen rahastusta. Kuva: Nina Susi/Arkisto

Lukijan mielipide: Keskusta haluaa pelastaa palvelut

Kainuun Sanomat

Teemu Niva (ps.) kyseli asiallisesti (Kainuun Sanomat 11.2.) keskustan vaihtoehtoja hyvinvointialueiden talouksiin.

Ensinnäkin on hyvä muistaa, että päävastuu ihmisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on nyt kokoomuksen ja perusuomalaisten johtamalla hallituksella. Sillä on kaikki valta määr