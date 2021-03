Lukijan mielipide: Koulutusta tarvelähtöisesti

Ammattikorkeakouluista valmistuu vuodessa yli puolet Suomen korkeakoulutuksen saaneista. Tehtävänämme on tarjota työelämälähtöistä, uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen nojaavaa ja vaikuttavaa koulutusta.

Meille on asetettu kolme lakisääteistä tavoitetta 1) kouluttaa ammattilaisia tutkintoon johtavasti sekä työn ohessa pätevöittävästi, 2) tukea tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä 3) tukea toiminta-alueensa kehittymistä.

Tervehdimme ilolla aloitteita koulutustarjonnan kehittämiseksi (KS 3.3. Reija Heikkinen ). Laajempi koulutustarjonta on sekä Kainuun veto- että pitovoimatekijä nuorille ja jo ammatissaan työskenteleville. Viime vuosina olemme käynnistäneet tekoälyn insinööriohjelman, sekä tehneet merkittävän panostuksen sosionomikoulutuksen käynnistämiseen – näistä molemmat ovat tehty vastaamaan osaamiskysyntään.

Uuden koulutuksen käynnistäminen edellyttää rahoitusta ja koulutuslupaa myös ministeriöltä. Uuden koulutuksen käynnistäminen opettajien palkkaamisineen ja muine kustannuksineen on noin viiden vuoden ja 2 miljoonan euron ponnistus. On erinomaista, että edellä mainitut koulutukset on voitu toteuttaa yhdessä alueen toimijoiden ja kansallisten verkostojen tukemana.

Kaivannaistekniikan koulutuksessamme korostuu kestävä kaivosteollisuus eli taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti hyväksyttävä kaivosteollisuus ja kaivoksen niin sanottu Post-vaihe. Alaa on kehitetty koulutusta lisäämällä, alan tutkimus- ja kehitystoimintaa käynnistämällä sekä alan yritysten ja muiden sidosryhmien välistä vuoropuhelua vahvistamalla.

Olemme tuoneet kaivostekniikan rinnalle prosessitekniikan suuntautumisvaihtoehdon, sillä ympäristövaikutuksiin voidaan parhaiten vaikuttaa ennakolta – hallitsemalla prosesseja niin, että ympäristövaikutukset voidaan minimoida. Aloite suuntautumisvaihtoehtoon saatiin alan teollisuudelta, jonka kanssa teemme jatkuvaa ja tiivistä yhteistyötä.

Aivan kuten kirjoittaja toteaa, kaivosten ympäristövaikutusten hallintaosaaminen on elintärkeää alan teollisuuden ja alueemme elinympäristön tulevaisuuden kannalta. Kaivosteollisuuden alalla teemme kansallisesti ja kansainvälisestikin tunnustettua kehitystyötä kaivosten vesienhallintaan liittyen.

Useissa hankkeissamme on kehitetty ratkaisuja toisaalta haitallisten metallien poistamiseksi kaivosten jätevesistä ja toisaalta arvokkaiden metallien talteenottamiseksi. Tätä työtä teemme yhdessä alan yritysten ja esimerkiksi Oulun yliopiston kanssa.

Osaamisemme kestävästä kaivosteollisuudesta on kansainvälisesti tunnustettua. Tästä osoituksena ovat kestävän kaivosteollisuuden kesäkoulut, joita on järjestetty sekä omille että ulkomaisille opiskelijoille, viimeksi yhteistyössä Japanilaisen Akitan yliopiston ja edellisellä kerralla usean kiinalaisen yliopiston kanssa.

Uskon, että jo nyt meillä on paljon annettavaa kaivosten ympäristöosaamisen lisäämiseksi, ja olemme valmiit myös vuoropuheluun tämän osaamisen vahvistamiseksi. Ympäristöteknologian koulutuksen käynnistäminen on mahdollisuus, josta on hyvä käydä vuoropuhelua.

Toivotamme siis kaupungit ja kunnat sekä yritykset mukaan keskusteluun koulutuksen kehittämisestä ja tarpeista tulevaisuudessa! Kajaanin ammattikorkeakoulu on olemassa tarjotakseen edellytyksiä menestykseen myös tulevaisuudessa.

Matti Sarén

rehtori

Kajaanin ammattikorkeakoulu