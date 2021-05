Lukijan mielipide: Kuoleman toteaminen päivystysajan ulkopuolella

Valvira ohjeistaa kuoleman toteamisen osoitteessa valvira.fi. Ohjeen mukaan vain lääkäri voi todeta henkilön kuolleeksi. Vainaja voidaan siirtää vainajien säilytystiloihin vasta sitten, kun lääkäri on todennut hänet kuolleeksi.

Valviran saamien tietojen mukaan ohjeita ei aina ole noudatettu paikkakunnilla, joilla ei ole viikonloppu- ja yöpäivystystä. Joissakin tapauksissa on soitettu poliisille, vaikka kyseessä ei lähtökohtaisesti olisi oikeuslääketieteellinen asia.Tämä on Valviran mukaan voimassa olevan lainsäädännön ja ohjeiden hengen vastainen toimintatapa.

Valviran tietojen mukaan ongelmia esiintyy varsinkin virka-ajan ulkopuolella ja päivystysaikaan ajoittuvissa kuolemissa erityisesti nyt, kun päivystyksiä on keskitetty. Ongelmia on myös terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköissä, joissa lääkärit käyvät harvoin ja etäisyydet ovat pitkiä. (Lähde: Valvira.fi.>Terveydenhuolto>Hyvä ammatinharjoittaminen>Kuoleman toteaminen.)

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeistus on vanhentunut ja Valviran tietoon on tullut, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä on laadittu toimintayksikkökohtaisia ohjeita, joiden sisältö on kirjava.

STM:n työryhmä valmistelee lainsäädännön ja kuoleman toteamisen ohjeistuksen uudistusta.

Pyydän Kainuun soten vastauksia seuraaviin kysymyksiini.

Millainen toimintaohje kuoleman toteamisesta päivystysajan ulkopuolella on Kainuussa ollut niillä paikkakunnilla, joilla viikonloppupäivystystä ei ole ollut?

Onko ruumiinsäilytystiloihin siirretty henkilöitä, joita lääkäri ei ole vielä todennut kuolleeksi?

Mikä on toimintaohje kuoleman toteamiseksi päivystysajan ulkopuolella Kuhmossa ja Suomussalmella kesäkuun alusta lähtien?

Tarkoitan kuolemia, joissa ei ole kyse oikeuslääketieteellisestä asiasta.

Kuoleman toteamisen menettelytapa ei mielestäni saa olla vaiettu asia. Omaisille on tärkeää, että elämän päättyessä läheisen kohtelu on arvokasta ja kunnioittavaa myös päivystysajan ulkopuolella.

Pirkko Komulainen

eläkeläinen

Sotkamo