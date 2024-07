Mielipiteet

Kirjoittajien mukaan Suomessa on jopa usean tuhannen lääkärin vaje. Massiivinen vaje on seurausta siitä, että lääkäreitä on koulutettu vuosikymmenien ajan liian vähän. Kuvituskuva. Kuva: Nina Susi/Arkisto

Lukijan mielipide: Lääkäripula ratkeaa lisäämällä lääkäreitä

Jukka Appelqvist, Suvi Pulkkinen Kainuun Sanomat

Hallitus ilmoitti juhannuksen alla päätöksestä lisätä 70 aloituspaikkaa lääkärikoulutukseen. Uutinen kuuluu heittämällä vuoden parhaisiin.

Yksinään se ei silti riitä, sillä Suomessa on jopa usean tuhannen lääkärin vaje. Massiivinen vaje on seurausta siitä, että lääkäreitä on koulutettu vuosikymmenien