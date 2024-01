Mielipiteet

Lukijan mielipide: Lähiruokatuotannon aika on viimeistään nyt

Tuomas Akolahti Kainuun Sanomat

Kirjoittajan mielestä kainuulaisten maataloustuottajien keskuudessa puhuttava paikallinen ruoantuotanto ja -jalostus olisi vastine kauppaketjujen "oligarkkimaiselle" hinnoittelulle. Kuva: Anni Ågren

Maatalouden kriisi oli valtakunnallinen uutinen etenkin viime vuoden kevättalvella. Kuitenkin ongelma on tänä vuonna vieläkin ajan kohtaisempi.

Kainuulaisten maataloustuottajien keskuudessa puhutaan paikallisesta ruoantuotannosta ja -jalostuksesta tulevaisuuden ratkaisuna.

Se olisi vastine epäonnistuneen maatalouspolitiikan seurauksena nousseelle kauppaketjujen "oligarkkimaiselle" hinnoittelulle, joka jättää tuottajan alipalkatuksi.

Vuosikymmeniä on puhuttu lähiruoasta ja -demokratiasta, mutta päätöksenteko on etääntynyt Helsinkiin ja aina Brysseliin saakka.

Lähiruokatuotannon aika on viimeistään nyt.

Miten se toteutetaan: Paikallisten tuottajien, tilojen sekä tuotanto- ja kuljetus- sekä myyntiketjuun kuuluvien perustamiskokouksella.

Kuluttajakysely innostaisi ostamaan lähiruokaa.

Entä mikä voisi tulla esteeksi? Byrokratia! Kotimaan päivän politiikka on usein lyhytnäköistä, mutta laaja-alaista käsittäen koko maailman!

Ajatus kotimaisesta paikallisesta ruokatuotannosta haastaa täältä susirajalta "maailmanhallituksen", World Economic Forumin, WEF:n, kehittelemät geenimanipuloidun lihan ja -viljan sekä ötökkäjauhot.

Bill Gates kehottaa siirtymään synteettisesti tuotettuun lihaan ja maitoon (T&T 15.2.21).

Gates on ehkä maailman rikkain, mutta maidontuottajana lehmä on maailman älykkäin: lehmä syö ruohoa ja jalostaa siitä maitoa, jolla meidät kaikki maitovasikat on kasvatettu. Tekniikan Maailma kirjoittaa 24.11.23: "Punaisen lihan ja maitotuotteiden syönti vähentää syöpäriskiä".

Tuottajilta voisi ostaa ruokaa silloinkin, kun WEF-poliitikot lanseeraavat digi ID:tä ja terveyspassia jne. ja kaupasta ei saisi muuta kuin keinovalmisteita.

Maailman ja Suomen turvallisuusuhat edellyttävät ruokahuollon ja reservin väestönsuojelun ja puolustautumistarpeen päivittämistä.

Suomen maatalous on kriisissä: Viime vuonna lopetti 1184 tilaa ( Maaseudun Tulevaisuus 30.11.23).

Suurin syy on EU:n maatalouspolitiikassa, tilakokojen paisuttamisessa pakollisine velkakoneineen ja automatisointeineen. Pienemmät maatilat on lopetettu ja Fergusonit pysähtyneet.

Äkillinen muutos voi tulla esimerkiksi luottojen irtisanomisina kuten v. 1994 pankkikeikaus osoitti. Nykyisten EKP:n valvomien pankkien pääomalla kun ei ensinkään ole isänmaata. Huoltovarmuudesta ei kannata puhua, ellei tätä ole huomioon otettu.

Ruoka on lähtökohta kaiken edellä mainitun onnistumiselle.

"Nouskoon siis rintaamme maausko uus".

Tuomas Akolahti

Himanka